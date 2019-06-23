Нерпу и тюленя готовятся выпустить на волю в Петербурге

Они отправятся во взрослую жизнь.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Сотрудники Центра спасения тюленей рассказали, что еще двое воспитанников готовы к тому, чтобы начать самостоятельную жизнь. Их отпустят уже в понедельник, сразу после того, как десятки тысяч петербургских школьников отметят выпускной на Дворцовой площади.

В море отправятся серый тюлень Окунев и нерпа Нерва. Они какое-то время плавали в бассейне, чтобы у малышей была возможность отвыкнуть из «Фонда друзей балтийской нерпы». Больше недели они жилы вдвоем и теперь готовы к переменам.

К слову, Нерва намного охотней знакомилась с новым другом. Специалисты уверяют, что это нормально, ведь нерпы всегда ведут себя уверенно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что зоозащитники против создания тропы для наблюдения за нерпами в Ленинградская области. Представители организации сообщили, что в настоящее время и без того у нерп осталось очень мало мест для отдыха на побережье без людей.