Нерпу и тюленя готовятся выпустить на волю в Петербурге

Фото: vk.com/sealrescue
Фото: vk.com/sealrescue

Они отправятся во взрослую жизнь.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Сотрудники Центра спасения тюленей рассказали, что еще двое воспитанников готовы к тому, чтобы начать самостоятельную жизнь. Их отпустят уже в понедельник, сразу после того, как десятки тысяч петербургских школьников отметят выпускной на Дворцовой площади.

В море отправятся серый тюлень Окунев и нерпа Нерва. Они какое-то время плавали в бассейне, чтобы у малышей была возможность отвыкнуть из «Фонда друзей балтийской нерпы». Больше недели они жилы вдвоем и теперь готовы к переменам.

К слову, Нерва намного охотней знакомилась с новым другом. Специалисты уверяют, что это нормально, ведь нерпы всегда ведут себя уверенно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что зоозащитники против создания тропы для наблюдения за нерпами в Ленинградская области. Представители организации сообщили, что в настоящее время и без того у нерп осталось очень мало мест для отдыха на побережье без людей.

нерпа тюлень Фонд друзей балтийской нерпы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов рассказал про успехи петербургских школьников
Пушка Петропавловской крепости выстрелила в честь «Алых парусов»
Путин рассказал об «Алых парусах» своей молодости
Массовая авария на Киевском собрала пробку
Нерпу и тюленя готовятся выпустить на волю в Петербурге
Рабочая неделя в Петербурге начнется с тепла
На Светлановской площади сломалось большинство светофоров
Иванович думает о завершении карьеры