В Красном Cеле ополчились против каршеринга

На выходных разгромили кроссовер, припаркованный около торгового центра. Эта атака на каршеринг – далеко не первая, они начались еще в апреле.

В субботу, 22 июня, в группе «Транспортный коллапс, Красное село» соцсети «ВКонтакте» появилась запись очередного разгрома каршеринга. Жертвой стал автомобиль, припаркованный у торгового комплекса «Тетрис» на проспекте Ленина. Камерам удалось заснять, как некий молодой человек, проверив, что вокруг нет людей, разбил стекло машины камнем. После этого вандал пробрался вовнутрь и через некоторое время бросил автомобиль и скрылся.

Подобная атака на каршериннг далеко не единственная за последнее время в Красном Селе. Так, 14 июня после ряда подобных нападок эвакуироал свои атомобили сервис «Делимобиль». По предварительной информации, сервис CarSmile, автомобиль которого и пострадал в субботу, тоже «сворачивается». Как пишет «Фонтанка», в субботу, 22 июня, оператор убрал парковочную зону и причиной назвал порчу автомобиля.

Каршеринг в Красном Селе страдает с апреля. Именно тогда местные жители начали обращать внимание на порчу арендованных автомобилей в соцсетях. Машинам били стекла, прокалывали шины. Почему атаки происходят так часто в Красном Селе, пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в МВД подсчитали, сколько ДТП произошло с участием каршеринговых авто с начала года.