Новый корпус НИИ скорой помощи им. Джанелидзе начнут возводить в июле

В нем планируют разместить восемь операционных, четыре палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинет лучевой диагностики.

Еще один корпус вместе с подземным паркингом НИИ скорой помощи им. Джанелидзе появится в Северной столице до декабря 2021 года, передает 24 июня «Фонтанка». Строительство планируют начать уже в июле 2019 – уточняется, что это будет отделение экстренной помощи (ОМЭП) с подземным паркингом. Возведут новый корпус во Фрунзенском районе Петербурга на Будапештской улице.

Площадь корпуса составит 21 тыс. кв. м, высотность – от 1 до 4 этажей. Здание для ОМЭП соединят с действующим корпусом НИИ двухэтажным переходом. Он разместится на уровне 1 и 2 этажей. Подземный паркинг будет рассчитан на 64 машиноместа.

Общая сумма госконракта на строительство, отмечает «Фонтанка», 3,36 млрд рублей. Договор заключен между строительной компанией РСТИ («Росстройинвест») и Фондом капитального строительства и реконструкции. Новый корпус по договору возведут за 2,5 года.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе за сезон доставляют около 20 петербуржцев, пострадавших от борщевика.