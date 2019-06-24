Мужчина попал под Volkswagen на Обводном канале

Он остался жив, но от резкого удара получил тяжелые травмы.

Сегодня, 24 июня, ранним утром на пересечении улицы Рузовской и Обводного канала произошло ДТП, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что под колеса иномарки попал мужчина. Он переходил дорогу в в зоне регулируемого пешеходного перехода. На какой свет – разрешающий или запрещающий – не уточняется. Наезд совершил водитель, находящийся за рулем Volkswagen.

В результате пешеход получил тяжелые травмы. По факту наезда, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, проводится проверка.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что велосипедист попал под колеса автобуса на Поклонногорской улице. Велосипедист получил серьезные травмы и сейчас находится в тяжелом состоянии. Правоохранители также начали проверку по этому делу.