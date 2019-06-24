Названа группа крови, которая чаще встречается у успешных людей

Чаще всего успеха добиваются обладатели первой группы крови. Фото: Pixabay
Чаще всего успеха добиваются обладатели первой группы крови. Фото: Pixabay

Группа японских ученых провела исследования, в ходе которых была выявлена закономерность между группой крови человека и его достижениями в жизни.

Результаты исследований были опубликованы в научном журнале Science. Специалисты проводили анализ медицинских карт успешных сотрудников некоторых крупных фирм и обнаружили, что люди, обладающие второй группой крови, являются более востребованными в работе.

Считается, что обладатели второй группы крови более терпеливы, старательны и трудолюбивы. При этом прирожденными лидерами считаются люди с первой группой крови: они редко опускают руки и упорно идут к своей цели. Именно они являются более успешными.

Третья и четвертая группы крови не востребованы на рынке труда в Японии. Чаще всего люди с данными группами являются более творческими личностями, которые не терпят подчинения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что музыкальное образование положительно сказывается на интеллекте школьников.

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