Названа группа крови, которая чаще встречается у успешных людей

Группа японских ученых провела исследования, в ходе которых была выявлена закономерность между группой крови человека и его достижениями в жизни.

Результаты исследований были опубликованы в научном журнале Science. Специалисты проводили анализ медицинских карт успешных сотрудников некоторых крупных фирм и обнаружили, что люди, обладающие второй группой крови, являются более востребованными в работе.

Считается, что обладатели второй группы крови более терпеливы, старательны и трудолюбивы. При этом прирожденными лидерами считаются люди с первой группой крови: они редко опускают руки и упорно идут к своей цели. Именно они являются более успешными.

Третья и четвертая группы крови не востребованы на рынке труда в Японии. Чаще всего люди с данными группами являются более творческими личностями, которые не терпят подчинения.

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