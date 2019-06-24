Учеными доказано, что у мозга есть способность впадать в «микросон»

Ученые сообщают, что микросон вызван банальным недосыпом. Фото: Pixabay
Ученые сообщают, что микросон вызван банальным недосыпом. Фото: Pixabay

Проведено исследование, в результате которого американские ученые узнали о необычных способностях мозга.

Организация по исследованию и безопасности дорожного движения AAA Foundation for Traffic Safety сообщает, что почти 20% смертельных аварий в США произошли из-за микросна.

В одном из экспериментов организации, людей попросили сыграть в 50-минутную игру, задача которой была следить за точкой на мониторе с помощью джойстика. В это время исследователи наблюдали за движением глаз и мозговой деятельностью участников эксперимента. Результаты теста показали, что в среднем участники испытали 79 эпизодов микросна.

Ученые сообщают, что микросон вызван банальным недосыпом. По их словам, даже потеря одного часа сна может повредить здоровье и увеличить микросны в течение дня.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые выяснили, что больничные мухи переносят опасные бактерии.

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