Ученые выяснили, что больничные мухи переносят опасные бактерии

Ученые уверены, что больничные мухи создают один из ощутимых каналов распространения инфекций. Фото: Pixabay

Ученые уверены, что больничные мухи создают один из ощутимых каналов распространения инфекций. Фото: Pixabay

По данным издания Journal of Human Evolution, насекомых можно назвать одними из самых опасных разносчиками микробов.

Исследование проводили британские ученые из Университета Астон. С 2010 года они наловили почти двадцать тысяч больничных мух.

Ведущий автор работы, Энтони Хилтон, рассказал, что на поверхности тел мух, а также в их кишечнике обитают некоторые опасные возбудители бактериальных инфекций. Британцы выяснили, что больничные мухи переносят около 90 разновидностей микроорганизмов. Самые распространенные из них — энтеробактерии, бациллы и стафилококки. Хилтон добавил, что иммунитетом к нескольким антибиотикам обладает каждая пятая бактерия насекомых.

Исследователи уверены, что мухи в больнице создают ощутимый канал распространения инфекций, которые провоцируются бактериями, устойчивыми к антибиотикам.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что мандарины из Аргентины приехали в Петербург с личинками мухи.