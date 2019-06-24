Постовой на скутере гнался за Аладдином по Яхтенному мосту

Вчера утром в сети распространилось видео, на котором сотрудник ДПС на электрическом скутере догоняет едущего на «ковре-самолете» по Яхтенному мосту человека в костюме Аладдина.

Видео было выложено в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте. Петербуржцы сообщают, что также встречали «Аладдина» в парке 300-летия города.

Спустя шесть часов после момента, запечатленного на видео, горожане были свидетелями того, как странные персонажи проехали по Яхтенному мосту в обратном направлении. «Комсомольская правда» утверждает, что «арабский принц» удирал от человека в форме постового, который кричал «стой, буду стрелять!»

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что В Адмиралтейском районе сотрудники ДПС устроили погоню за трёхколёсным Mercedes