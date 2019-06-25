«Водоканал СПб» завершает реставрацию фонтана «Мальчик и гуси»

Уже в начале июля на проспекте Королева вновь заработает фонтан «Мальчик и гуси». Его реставрацию с опережением сроков проводит городской «Водоканал».

Объект долго не эксплуатировался и достался ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в аварийном состоянии и без инженерных сетей. Проект восстановления этого фонтана победил в конкурсе «Фонтан для горожан». Ремонт проводится в рамках программы, сформированной по поручению врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

На этой неделе пройдут пуско-наладочные работы оборудования фонтана, который оборудован новыми насосами и подводными светильниками. Гидроизоляция чаши уже обеспечена, сейчас мастера занимаются восстановлением скульптурной композиции.

Фонтан на пр. Королева возле домов №29 и №31 был построен в 1989 году, его официальное название — «Сказки детства». Возможно, скульптора Эдуарда Агаяна вдохновило путешествие Нильса из книги шведской писательницы Сельмы Лагерлеф. Двухметровая бронзовая композиция стоит на метровом гранитном постаменте.

Первоначально «Водоканал» планировал открыть обновленный фонтан в сентябре. Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о смерти экс-главы «Водоканала Петербурга» Феликса Кармазинова.