Петербург стал одним из лидеров по числу автокредитов за апрель

В мае выдача автокредитов резко сократилась на 17,5%. Фото: https://pixabay.com

В мае выдача автокредитов резко сократилась на 17,5%. Фото: https://pixabay.com

Правда, после рекордных показателей, цифры после стали значительно ниже.

Также лидерами по количеству автокредитов в апреле стали Москва, Московская область, Татария и Башкирия, сообщает Regnum со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В мае выдача автокредитов резко сократилась на 17,5% и составила 75 тыс. 100 единиц.

Такие показатели были вызваны тем, что предусмотренные госпрограммами льготного автокредитования снизились, передает издание, ссылаясь на директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что автокредиты в России теряют популярность.