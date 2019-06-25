Компании «Зингер Девелопмент» запретили создавать остров в Финском заливе

Намыв планируется сделать неподалеку от
Намыв планируется сделать неподалеку от "Лахта Центра" в акватории. Фото: Лахта Центр

Ранее проект прошел экспертизу и был признан безопасным для Невской губы.

Суд кассационной инстанции 24 июня отказал компании «Зингер Девелопмент». Она планирует осуществить намыв 200 га искусственных территорий в Невской губе, передает АБН.

Проект называется «Залив островов» и он прошел экспертизу «Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева». По итогам был признан безопасным с точки зрения экологии.

Девелопер судится с Комитетом имущественных отношений. В феврале 2019 суд встал на сторону чиновников. Тем самым он признал обоснованным отказ КИО в согласовании разрешения на создание земельного участка в акватории около «Лахта-Центра». Кассационная жалоба не помогла изменить это решение.

В «Зингер Девелопмент» не согласны и намерены идти за обжалованием в Верховный суд РФ, передает АБН,

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что cуд отказал застройщику «Воин-В» в иске к градозащитникам.

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Компании «Зингер Девелопмент» запретили создавать остров в Финском заливе
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