Суд отказал застройщику «Воин-В» в иске к градозащитникам

Градозащитники уже выиграли около 30 судов. Фото: Pixabay

Градозащитники уже выиграли около 30 судов. Фото: Pixabay

Истец хотел получить компенсацию за простой техники и выплату дольщику, отказавшемуся от контракта.

Кировский районный суд отклонил требования компании «Воин-В» о взыскании 3,5 млн рублей с группы активистов Натальи Баланюк, Ильи Попова, Николая Лаврентьева и Владимира Чернышева. Они оспаривали разрешительную документацию на реновацию участков в районе парка «Александрино», передает 24 июня «Фонтанка».

В ходе заседания требования к Чернышеву сняли, поскольку он не предъявлял ходатайство. Однако и с каждого из трех оставшихся истцов суд отказался взыскать по 1,18 млн. Всего застройщик планировал получить 3,5 млн рублей.

Конфликт между жителями Кировского района и компанией-застройщиком «Воин-В» Олега Глущенко длится с 2012 года. Градозащитникам за это время удалось выиграть около 30 судов.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что застройщики сворачиваются: спрос на жилье в Мурино упал.