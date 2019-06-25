Министр образования Хакасии перепутала автора «Горе от ума»

Во время телевизионного интервью министр образования Хакасии Лариса Гимазутина допустила ошибку.

В эфире телевизионного канала «Абакан 24» Гимазутина назвала автором пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума» Александра Радищева.

Данную ошибку министр образования Хакасии допустила в ответ на вопрос ведущего о том, изучают ли на данный момент в школьной программе творчество Александра Радищева. На это Гимазутина ответила, что изучают, и привела в пример произведение «Горе от ума».

Позже в Министерстве образования отметили, что данная оговорка была связана с усталостью и волнением Ларисы Гимазутиной, так как интервью проходило в половину десятого вечера, а предшествовало ему несколько встреч.

Отметим, что произведение Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» входит в актуальную школьную программу и является одним из самых известных у автора.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец Михаил Сизов получил 300 баллов на ЕГЭ.