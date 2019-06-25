В РПЦ назвали безбожниками солдат, которые погибали в начале войны

Победили же в Великой Отечественной крещеные люди.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заявил, что жертва Красной армии в годы Великой Отечественной войны «была принесена за безбожие», передает «Коммерсантъ». Такую мысль владыка озвучил на вечере памяти, посвященном началу ВОВ.

«В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеные, они были убиты», – передает слова Иоанна «Коммерсантъ».

Войну, по мнению митрополита выиграли крещеные люди – «те, кто призван был для того, чтобы духовно победить эту машину».

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