За 200 млн отреставрируют Воскресенский Новодевичий монастырь в Петербурге

В порядок приведут инженерные сети и внутреннее убранство храма.

Завершился конкурс на реставрацию Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском проспекте. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Памятник приведет в порядок компания «Возрождение Петербурга» за 199,5 млн рублей.

По технической документации отреставрируют мраморный пол и облицовку, ограждения лестниц . Также воссоздадут люстры, капители и колонны, живопись барабана. Кроме того приведут в порядок инженерные сети – водопровод , противопожарную систему, охранную сигнализацию и т.п. Работы завершатся 25 ноября.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что компании «Зингер Девелопмент» запретили создавать остров в Финском заливе