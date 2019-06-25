Через Госуслуги можно прекратить регистрацию авто

На портале Госуслуг появились возможность прекратить регистрацию транспортного средства после его отчуждения по договору купли-продажи без посещения МРЭО.

С конца прошлого года купленную машину можно оформить без присутствия прошлого владельца на основании документа, который подтверждает право владения, сообщили Gazeta.SPb в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО.

Новый собственник обязан поставить автомобиль на учёт в течение 10 дней после покупки. В противном случае продавец может снять проданную машину с учета на 11-й день на основании договора купли-продажи.

На Госулугах необходимо приложить скан договора купли-продажи, где будет указан VIN и государственный регистрационный знак. На этом подача заявления окончена.

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