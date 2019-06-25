В Петербурге активно работает компания для заказа суррогатного материнства

Россиянкам готовы платить миллионы – благодаря славянской внешности и высшему образованию.

Гражданин США Мэттью Рид совместно с петербурженкой Александрой Панниковой открыли в Петербурге компанию, предоставляющую услуги суррогатного материнства, пишет 25 июня РИА ФАН. Фирма «АСМ Суррогаси» была учреждена еще в 2018 году, но известна стала сейчас.

Самый большой спрос в компании на россиянок, но в то же время проходит очень серьезный отбор по здоровью. За одни роды россиянка получает порядка миллиона рублей, а ежемесячно во время беременности ей на карту приходит по 35 тыс. рублей. Если возникают осложнения, к примеру, кесарево сечение, фирма дает страховку (50-100 тыс. рублей).

Примечательно, если у женщины уже были дети, то она может получить не миллион, а полтора миллиона рублей.

Напомним, что в США и в ряде европейских стран суррогатное материнство запрещено. В России же оно узаконена с 1996 года.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Милонов не хочет, чтобы суррогатным матерям платили. Он считает, что такое материнство унизительно для страны.