Сообщение о расценках на публикацию агитационных материалов в GazetaSPb

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 341-60 «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга» и Постановлением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 31.05.2019 № 280 «О назначении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга»
Акционерное общество «Открытые Медиа» (адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, дом 39, лит. А, пом. 5-Н, оф. 4И, тел.: (812) 627-21-84, e-mail: oleg@gazeta.spb.ru) публикует сведения о расценках на услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Gazeta.Spb» (доменное имя в сети интернет: gazeta.spb.ru), Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 — 73908 от 12.10.2018 года, для проведения предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга, назначенных на 8 сентября 2019 года:
|Вид услуги
|Место размещения и описание
|Стоимость, руб.
(без НДС)
|
Размещение редакционного материала
|
Размещение редакционного материала в связанную по тематике рубрику с анонсированием на главной странице интернет-газеты.
Статья фиксируется на сутки на главной странице интернет-газеты.
Количество символов – 3000.
|
50 000, 00
|
Размещение редакционного материала в связанную по тематике рубрику с анонсированием на главной странице интернет-газеты.
Добавление в материал видеоинтервью с кандидатом.
Дублирование статьи во всех социальных сетях интернет-газеты.
|
60 000, 00
|Дублирование статьи во всех социальных сетях интернет-газеты.
Распространение статьи по группам партнерам в социальных сетях.
|
10 000, 00
|
Рекламный баннер
|Размещение статичного рекламного баннера, с переходом на сайт кандидата.
Стоимость указана за 1000 показов.
Рекламный баннер размещается внизу страницы.
|
500, 00