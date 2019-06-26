Суд решит судьбу бывшего владельца фабрики «Красное знамя»

26 июня 2019 г. в 13.00 в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга состоится заседание по уголовному делу против бизнесмена Игоря Бурдинского, по которому он обвиняется в совершении преступлений по ст. 159 ч.4 и нескольким ст. 177 УК РФ.

С октября 2016 г. Бурдинский Игорь Ильич, бывший владелец фабрики «Красное Знамя» находится под уголовным преследованием со стороны органов следственных органов Санкт-Петербурга. Бывшим бизнес -партнером Бурдинского Годлиным Владимиром Борисовичем было инициировано 3 уголовных дела по двум ст.159 ч.4, трем ст. 177 и ст.170 ч.1. Ни с одним из предъявленных обвинений Бурдинский не согласен, по всем статьям вину не признает.

По ст.170 .1 УК РФ 30 октября 2018 г. мировой судья участка №208 вынес постановление: уголовное дело и уголовное преследование в отношении обвиняемого Бурдинского И.И. прекратить за истечением сроков давности уголовного преследования.

Сегодня 26.06.19 в 13.00 в Куйбышевском суде ( зал №1, судья Дондик А.П.) состоится заседание, на котором государственный обвинитель либо откажется от предъявленного обвинения за недоказанностью, либо потребует наказания лишением свободы сроком до 10 лет.