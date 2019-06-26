У маршрутки на Среднеохтинском стали отваливаться колёса

Покинуть транспортное средство решили задние колеса. Фото:
Покинуть транспортное средство решили задние колеса. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/VK

Поломку заметили вовремя и автобус затормозили.

Днем 26 июня очевидцы рассказали о необычном происшествии, к счастью, без жертв. В Красногвардейском районе Петербурга маршрутка под номером К-90 не смогла завершить путь. Задние колеса с правой стороны стали отваливаться прямо на ходу. В салоне в это время находились пассажиры. Об этом написали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» и поделились фото.

Инцидент произошел у дома №27 по Среднеохтинскому проспекту. Поломку заметили вовремя и маршрутку остановили прямо посередине проезжей части. Исправность устраняют, движение по Среднееохтинскому было временно затруднено.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Ленобласти полиция ищет лодочный мотор и колеса.

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