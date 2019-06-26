За банковскую деятельность без регистрации виновные выплатят 22 млн рублей

Апелляция не помогла им изменить решение суда.

Московский районный суд вынес приговор двум гражданам по ч. 2 ст. 35, п. «б» ч. 2 с. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности без разрешения и без лицензии. За время своей «работы» осужденным удалось выручить 22 млн рублей, рассказали в Прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокурор Московского района обратился в суд с требованиями к осужденным о взыскании этой суммы в пользу государства. Суд удовлетворил требования прокурора. Ответчики же подали апеляццию в Петербургский городской суд, однако решение районного суда равно как и требование прокурора оставили без изменения.

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