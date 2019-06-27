В Выборге турист из Финляндии получил огнестрельное ранение

42-летний житель Выборга выстрелил из травматического пистолета в 23-летнего гражданина Финляндии. Фото: Pixabay
42-летний житель Выборга выстрелил из травматического пистолета в 23-летнего гражданина Финляндии. Фото: Pixabay

Сегодня ночью в межрайонную больницу Выборга был доставлен гражданин Финляндии с пулевым ранением.

Происшествие случилось в ночь с 26 на 27 июня 2019 года в отеле «Выборг», расположенный на Ленинградском проспекте в Выборге. По предварительным данным, туристы из Финляндии, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, что-то не поделили с тремя местными жителями. Столкновение переросло в драку, в результате которой 42-летний житель Выборга выстрелил из травматического пистолета в 23-летнего гражданина Финляндии.

Молодого человека госпитализировали в больницу. Выяснилось, что рана была не проникающей и медики, оказав необходимую помощь иностранцу, отправили его отсыпаться.

По факту случившегося проводится проводится проверка, сообщают в пресс-службе Выборгского УМВД.

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в выборгской бытовке мигрант убил рабочего велосипедным насосом. Обвиняемый нанес своей жертве больше 15 ударов.

выборг иностранец огнестрельное ранение финны
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задержан вор-рецедивист, орудовавший в поездах между Петербургом и Москвой
Постановка кукольного театра в Тихвине закончилась травмой для трехлетней девочки
В Ленобласти появятся 700 новых площадок для сбора мусора
В Петербурге рассмотрят дело девяти мошенников, обокравших банк на 130 млн рублей
В офисах автодилера «Рольф» проходят обыски
Петербургский центр помощи животным «Сирин» прекращает прием подопечных
Forbes назвал лучшие вузы России
В Выборге турист из Финляндии получил огнестрельное ранение