В Выборге турист из Финляндии получил огнестрельное ранение

Сегодня ночью в межрайонную больницу Выборга был доставлен гражданин Финляндии с пулевым ранением.

Происшествие случилось в ночь с 26 на 27 июня 2019 года в отеле «Выборг», расположенный на Ленинградском проспекте в Выборге. По предварительным данным, туристы из Финляндии, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, что-то не поделили с тремя местными жителями. Столкновение переросло в драку, в результате которой 42-летний житель Выборга выстрелил из травматического пистолета в 23-летнего гражданина Финляндии.

Молодого человека госпитализировали в больницу. Выяснилось, что рана была не проникающей и медики, оказав необходимую помощь иностранцу, отправили его отсыпаться.

По факту случившегося проводится проводится проверка, сообщают в пресс-службе Выборгского УМВД.

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в выборгской бытовке мигрант убил рабочего велосипедным насосом. Обвиняемый нанес своей жертве больше 15 ударов.