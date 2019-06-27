Баскетболисты «Зенита» стали участниками Евролиги

Они получили специальное приглашение, что позволит клубу попасть на соревнования.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Обо всем сообщает пресс-службу Евролиги. Петербургский баскетбольный клуб получил wild card – приглашение, которое позволяет принять им участие в турнире. Евролига стартует уже в сезоне 2019/20. Уточняется, что команда из Северной столицы впервые сыграет в рамках Евролиги.

БК «Зенит» смог попасть в топ-16 Кубка Европы, а также дойти до полуфинала плей-офф Единой лиги.

Напоминаем, что от России в турнире выступят «Зенит», ЦСКА и «Химки».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Плаза объяснил причину проигрыша БК «Зенит» в матче с «ЦСКА». По словам Плаза, зенитовцы вступили с ЦСКА в «перестрелку», которую москвичи «в таких ситуациях выиграют девять раз из десяти».

Тренер пришел в БК «Зенит» в 2018 году. Он пришел с намерением сделать все, чтобы «сине-бело-голубые» выкладывались на паркете на максимум и стали больше и уверенней побеждать.