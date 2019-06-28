Крокодилы в прошлом не были мясоедами

Почему современные особи отказались от вегетарианства – только предстоит выяснить.

К таким выводам пришли ученые, которые исследовали 16 вымерших крокодилов, которые существовали 200 миллионов лет назад. Они, изучая зубы пресмыкающихся, смогли выяснить, что древние родственники современных крокодилов были травоядными и почти никогда не ели мясо. Половина из осмотренных рептилий ели растительную пищу, а другая часть придерживалась смешанной диеты.

Ученые также отметили, что современные крокодилы тоже порой едят фрукты, но все-таки чаще едят мясо. Почему их рацион так изменился, специалисты пока объяснить не готовы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в “Велесе” из-за хронической болезни умер крокодил Гена, которого когда-то нашли на помойке. У него обострилась хроническая болезнь, из-за которой он и попал в центр. Перед смертью у крокодила открылась рвота, и он погиб от аспирации рвотными массами.