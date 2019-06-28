В Москве совершил аварийную посадку самолет, летевший из Лондона

Сегодня из-за отказавшего генератора в аэропорту Шереметьево экстренно приземлился самолет, выполнявший рейс из Лондона в столицу Казахстана Нур-Султан.

Воздушное судно принадлежит казахской авиакомпании Air Astana. Самолет благополучно приземлился в 00:18. Сейчас техники ищут и устраняют неисправность. Пассажиры будут отправлены в Нур-Султан дополнительным рейсом в 9:50 утра по московскому времени.

Air Astana располагает парком из 35 самолетов и на днях была признана по версии Skytrax лучшей авиакомпанией Центральной Азии и Индии восьмой раз подряд. Этот рейтинг составляется ежегодно по опросам пассажиров 300 авиалиний. В этом году было опрошено более 21 млн клиентов авиакомпаний.

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