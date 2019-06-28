Создатели «раздевающего» девушек приложения заявили о закрытии проекта

Разработчики мобильного приложения DeepNude, основной функцией которого было «раздевание» женщин при помощи нейросетей, объявили о закрытии проекта.

Об этом создатели приложения сообщили в своем аккаунте в Twitter: «Мир ещё не готов к DeepNude». Кроме того, разработчики пообещали вернуть денежные средства пользователям.

Приложение было доступно с 23 июня и быстро набрало популярность. Предположительно, именно большой спрос и стал причиной закрытия проекта. Создатели не предполагали, что сервис наберет популярность так быстро, и утратили возможность контролировать трафик.

Кроме того, они высказали опасение по поводу того, что пользователи начнут злоупотреблять приложением, которое «удаляет» одежду с фотографий девушек.

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