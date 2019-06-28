Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило обязать производителей смартфонов устанавливать отечественное ПО.

Предложение предполагает, что производители абонентских устройств будут обязаны поставлять на территорию Российской Федерации гаджеты, на которые уже установлено российское программное обеспечение, передает издание «Ведомости».

По мнению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, данное обязательство поможет российским разработчикам получать автоматический доступ ко всем гаджетам, которые продаются на территории страны.

При этом, в законопроекте нет конкретной информации о количестве и конкретном списке приложений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что создатели «раздевающего» девушек приложения заявили о закрытии проекта после нескольких дней с его страта.