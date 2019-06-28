Суд смягчил Звереву наказание за одиночный пикет

Штраф уменьшили до 10 тысяч рублей. Фото: Сергей Зверев / Инстаграм

Штраф уменьшили до 10 тысяч рублей. Фото: Сергей Зверев / Инстаграм

3 марта стилист Сергей Зверев на Красной площади у Кремля провел одиночный пикет против строительства завода на Байкале.

В связи с этим Тверской суд Москвы 13 мая вынес обвинительное заключение в отношении Зверева. Он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренным частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования»).

Суд назначил Звереву наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей. Однако затем Мосгорсуд снизил данное наказание до штрафа в размере 10 тысяч рублей, переедает ТАСС.

Зверев нарушил закон тем, что проводил пикет на территориях, которые непосредственно прилегают к резиденциям президента РФ, что запрещено.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за одиночный пикет в защиту Байкала.