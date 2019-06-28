Мэрия Хельсинки запретила туристам посещать туалет в их здании

Мэрия Хельсинки. Фото: myhelsinki.fi
Мэрия Хельсинки. Фото: myhelsinki.fi

В столице Финляндии наложили запрет на посещение туристами бесплатного туалета, расположенного в городской мэрии. Такое решение власти Хельсинки приняли в начале июня 2019 года.

По словам председателя Ассоциации хельсинкских гидов Хейди Тетри, ситуация сложилась довольно тяжелая.

Туристические группы в Хельсинки являются крупнейшими во всей Балтии, но, если турист не имеет возможности сходить в туалет, об удобстве или удовольствии от прогулки можно забыть, добавила Тетри.

Туристы посещали мэрию в первую очередь как достопримечательность. Ведь рядом с домом правительства находятся Торговая и Сенатская площади, которые входят в список наиболее популярных мест среди приезжих, передает Yle.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что летом из Петербурга в Хельсинки будут ходить дополнительные автобусы.

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Мэрия Хельсинки запретила туристам посещать туалет в их здании
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