В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки возле сцены. Организаторы фестиваля «Ночи музыки», на котором выступал исполнитель, приняли такое решение в целях безопасности посетителей. Об этом сообщила пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.

Она добавила, что рэперу пришлось отключить микрофон, чтобы повлиять на ситуацию. По данным организаторов, на выступлении Хаски присутствовало около 20 тысяч зрителей.

Пятый международный музыкальный фестиваль Ural Music Night стартовал в Екатеринбурге в пятницу, 28 июня.

На 80 разных площадках выступают более 2,5 тысячи артистов и коллективов из Екатеринбурга, Свердловской области, а также представители 20 зарубежных стран. Вход на все площадки свободный.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что фестиваль “Старкон” покажет “Человек-паук: возвращение домой” за пять дней до премьеры.