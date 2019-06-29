В Испании задержали обвиняемого в незаконной банковском деятельности

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Его уже доставили в Москву.

Об этом стало известно сегодня, 29 июня. Подробностями случившегося с Gazeta.SPb поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В сообщении сказано, что Марсель Магдеев был обнаружен в Испании. Мужчину удалось задержать после того, как ведомство объявило его в международный розыск.

Напоминаем, что Магдеева обвиняют в махинациях, связанных с банковской деятельностью. Мошенник обслуживал физические и юридические операции без соответствующей лицензии. В результате он получил доход размером в два миллиона рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд смягчил Звереву наказание за одиночный пикет. Суд назначил Звереву наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей. Однако затем Мосгорсуд снизил данное наказание до штрафа в размере 10 тысяч рублей. Зверев нарушил закон тем, что проводил пикет на территориях, которые непосредственно прилегают к резиденциям президента РФ, что запрещено.

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