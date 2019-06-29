Стали известны подробности встречи Путина и Трампа

Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Итогами переговоров поделился глава России.

Об этом стало известно сегодня, 29 июня. Обо всем на пресс-конференции во время G20 в Осаке рассказал сам Владимир Путин. Он уверен, что им удалось договориться по многим вопросам. Глава России отметил, что смог с лидером США «пройтись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес», передают РИА Новости.

Напоминаем, что сегодня Владимир Путин также пообщался с Ангелой Меркель, но детали пока не уточняются. В субботу канцлер Германии выглядела не так болезненно, как на других официальных встречах. Она, к слову, жаловалась на обезвоживание.

Петр Порошенко, комментируя встречу российского и американского лидеров, выразил тревогу. Он считает, что они явно обсуждали Украину, что нарушает принцип «ничего об Украине без Украины».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Меркель выглядела бодро во время встречи с Путиным.

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