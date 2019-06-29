Меркель выглядела бодро во время встречи с Путиным

Ангела Меркель. Фото: ru.wikipedia.org
Ангела Меркель. Фото: ru.wikipedia.org

В последнее время канцлер Германии чувствует себя не очень хорошо.

Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель состоялась сегодня, 29 июня, в рамках G20 в Осаке. Канцлер Германии пришла в светло-розовом пиджаке и черных брюках – журналисты, присутствующие на официальном мероприятии, отметили, что выглядела она бодро. После того, как Путин и Меркель пожали друг другу руки, они какое-то время говорили стоя, а потом удалились общаться без камер.

Напоминаем, что до этого Меркель не раз в прямом смысле дрожала во время встреч с главами других государств. Так случилось, например, при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже она объяснила, что всему причиной обезвоживание. Тем временем, есть подозрения, что Меркель чем-то болеет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что британский журналист поделился мнением о Путине после интервью. Он рассказал, что Владимир Путин видит любого собеседника насквозь, а также умеет красиво уходить от ответа. При этом Барбер отметил, что глава России говорит иногда так, что его начинаешь бояться.

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