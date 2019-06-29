Британский журналист поделился мнением о Путине после интервью

Он назвал президента спокойным и собранным человеком.

Своими впечатлениями от встречи журналист The Financial Times Лайонел Барбер поделился в эфире радиостанции LBC. Он рассказал, что Владимир Путин видит любого собеседника насквозь, а также умеет красиво уходить от ответа. При этом Барбер отметил, что глава России говорит иногда так, что его начинаешь бояться.

Журналист признался, что совершил ошибку во время интервью – он позволил себе прервать президента, на что Путин отреагировал довольно жестко.

«Я совершил ошибку. <…> Смотря сквозь меня, он сказал: «Хм, мы так ладили, все шло так хорошо»,

— рассказал Барбер. Несмотря на это, он назвал Путина обаятельным человеком, ему понравилась атмосфера их разговора.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии. По словам артиста, Путин говорит об отсутствии проблем с правами ЛГБТ-сообщества в России, но на деле вырезаются сцены из фильма «Рокетмен» из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации.