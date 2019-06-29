Футболист Риксен устроил последнюю вечеринку

На нее смогли прийти болельщики тяжелобольного игрока.

Об этом стало известно сегодня, 29 июня. Подробностями делится The Scottish Sun. Мероприятие состоялось в отеле Go Glasgow Urban Hotel. Анонсируя вечеринку, Риксен подчеркивал, что это – его последний выход на публику. Чтобы попасть на вечер, нужно было заплатить 70 фунтов стерлингов. Все 200 билетов были раскуплены моментально. Вечеринку посетили не только преданные болельщики, но также известные личности – телеведущие, певицы, футболисты и другие. Риксен, который приехал вместе с женой и дочерью, поблагодарил всех за поддержку и сказал спасибо за то, что все собрались.

Напоминаем, что игрок, бывший футболист ФК «Зенит», смертельно болен – у него диагностировали боковой амиотрофический склероз.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» поддержал смертельно больного Риксена. Футболисты, генеральный директор и тренерский штаб сине-бело-голубых сфотографировались на фоне баннера с надписью «Никогда не сдавайся, Фернандо» и его изображением.