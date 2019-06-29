Свыше 1,5 тысяч человек погибли от вируса Эбола в Конго

В 2015 году от эпидемии погибло около 11 тысяч человек. Фото: pixabay.com

В 2015 году от эпидемии погибло около 11 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Эпидемия добралась до страны летом прошлого года.

Геморрагическая лихорадка Эбола унесла жизни 1553 жителей Демократической Республики Конго с июля 2018 года, сообщает Минздрав ДРК 29 июня в Twitter.

Медики страны сообщили о 2297 инфицированных, из них диагноз подтвержден у 2203. На 1553 погибших приходится 641 вылеченных — более, чем в 2 раза меньше.

Эпидемия вируса Эбола началась в Западной Африке в 2015 году в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне: заразились свыше 27 тысяч человек, погибли около 11 тысяч. Прошлым летом она добралась до Республики Конго.

Летальность заболевания составляет от 25% до 90%. Сейчас надежного лекарства от него еще не изобрели, хотя во многих странах работают над ней с 2015 года.

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