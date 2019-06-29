Японцы купили у «Новатэка» долю в «Арктик СПГ — 2»

Компания «Новатэк» договорилась продать 10% проекта по добыче и сжижению газа консорциуму Mitsui/Jogmec.

Договор о продаже доли был подписан в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина.

Японцы будут приобретать с месторождения на Гыданском полуострове, которое разрабатывает «Арктик СПГ — 2», около 2 млн т сжиженного газа в год, контракт заключен на долгосрочной основе. Сделка будет закрыта в ближайшее время. Запустить завод мощностью около 19,8 млн т СПГ в год планируется в 2022-2023 годах.

Владимир Путин оценил объем вложений согласно договору почти в $3 млрд, однако он не пояснил, сумма ли это сделки или объем инвестиций в проект.

«Новатэк» уже распродал 40% «Арктик СПГ — 2» и намерен на этом остановиться, оставив 60% компании себе. Ранее по 10% в проекте приобрели французская Total и китайские CNPC и CNOOC.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что все четыре сделки заключены примерно на одинаковых условиях. Известно, что китайцы и французы заплатили за свои доли по $2,55 млрд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Леонид Михельсон признан самым богатым человеком в России