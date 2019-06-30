В Петербурге открылся фестиваль фантастики «Старкон»

Фестиваль будет идти два дня. Фото: фестиваль “Старкон”
Фестиваль будет идти два дня. Фото: фестиваль “Старкон”

В субботу, 29 июня, в Санкт-Петербурге состоялся первый день и официальное открытие фестиваля науки, фантастики и самовыражения «Старкон».

Фестиваль проходит на территории выставочного центра «Экспофорум», где собрались ученые, актеры, косплееры и любители научной фантастики. В этом году проходит юбилейный двадцатый «Старкон», ключевой темой которого объявлена взаимосвязь человека и космоса.

В рамках фестиваля были вручены награды. Во время открытия фестиваля действующий российский летчик-космонавт Андрей Борисенко вышел на сцену, поприветствовал всех и ответил на некоторые вопросы.

Затем к нему присоединился актер, звезда сериала «Звёздный путь» Энтони Репп. Он отметил, что проходил подготовку в специальном кресле, имитирующем космический корабль.

Мероприятие будет идти два дня. Там соберутся порядка двух тысяч людей, интересующиеся научной фантастикой.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в субботу в Фонтанном доме стартует “Бродский DRIVE”.

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