В Петербурге закрывается фестиваль жанрового кино

Ежегодный международный кинофестиваль «Peterhof Film Festival» сегодня, 30 июня, закрывается в Санкт-Петербурге.

Первый независимый международный фестиваль жанрового кино проходит на территории города-музея Петергоф в культурном центре «Каскад» с 28 по 30 июня включительно.

Сегодня в 19:00 состоится торжественная церемония закрытия фестиваля, на которой будут подведены итоги. В программу показа входило 48 фильмов от различных режиссеров из 18 стран мира.

Помимо церемонии закрытия сегодня пройдут показы несколько фильмов. В 16:00 в Большом зале состоится Блок игрового короткометражного и среднеметражного кино «Время (не)любви», который будет длиться 2 часа и включает в себя 4 киноработы.

В Малом зале сегодня будет показано 5 фильмов, из которых три входят в Блок игрового короткометражного и среднеметражного кино «Три драмы».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге открылся фестиваль фантастики «Старкон».