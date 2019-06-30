В Петербурге пройдет литературный вечер к 130-летию со дня рождения Ахматовой

Сегодня, 30 июня, в музее Льва Гумилева в Санкт-Петербурге пройдет встреча, приуроченная к 130-летнему юбилею со дня рождения Анна Ахматовой.

Вечер «»Дафнис и Хлоя». Николай Гумилев и Анна Горенко» приурочена также к 30-летию музея поэта в Фонтанном доме. Мероприятие состоится в музее-квартире Николая Гумилева, которая находится в доме 1/15 по улице Коломенская в Санкт-Петербурге. Встреча начинается в 18:00.

Вечер, посвященный жизни двух великих поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева, будет вести Наталия Яковлева. Посетители узнают о непростом жизненном пути и любви двух ярких личностей.

Вход на мероприятие платный: стоимость одного билета составляет 120 рублей. Льготный билет можно приобрести за 60 рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге закрывается фестиваль жанрового кино.