Кандидатов в депутаты МО отпустили из полиции с протоколами

Составлены протоколы об административном правонарушении. Фото: pixabay.com
Составлены протоколы об административном правонарушении. Фото: pixabay.com

В ночь на воскресенье, 30 июня, кандидатов в депутаты муниципальных образований «Сампсониевское» отпустили из отделения полиции.

Об это сообщили в «Правозащитном «Яблоке»». Отмечается, что в отношении Владимира Первовского, Романа Максимова и Натальи Бариновой были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренные частью 2 статьи 20,2 КоАП («Нарушение правил проведения акции»).

Это связано с тем, что накануне вышеуказанные кандидаты стали непрерывно переходить дорогу у здания администрации Выборгского района. Действия были выражением протеста против нарушения при приеме документов в избиркоме МО «Сампсониевское».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у муниципальной избирательной комиссии задержаны трое, среди которых были кандидаты в муниципальные депутаты и Красимир Врански.

МО «Сампсониевское» полиция протест
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Кандидатов в депутаты МО отпустили из полиции с протоколами