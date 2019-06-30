В Орловской области двухгодовалый лосёнок провалился в открытый люк

Малыш случайно забрел в населенный пункт и не заметил открытый люк.
Спасательную операцию по вызволению малыша организовали деревне Жилино Орловской области, пишет Mash. Маленький лосенок случайно забрел в деревню и провалился в канализационный люк.
Местные жители увидели это и вызвали спасателей на место происшествия.
Первым в люк отправился ветеринарный врач, чтобы установить нет ли у животного травм. Лосенок был напуган, и как пишет издание, врач не отставал от испуга лосенка.
Врач вколол животному успокоительное. После врача в канализационный люк отправились спасатели.
Лосёнка подняли, убедились, что нет переломов, а после отвезли к ближайшей лесополосе.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Центр помощи диким животным “Сирин” прекратил принимать животных.