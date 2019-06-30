Центр помощи диким животным “Сирин” прекратил принимать животных

Городские власти не оказались заинтересованы в деятельности центра. Фото: https://vk.com/seirenru
Городские власти не оказались заинтересованы в деятельности центра. Фото: https://vk.com/seirenru

Фонд продолжит работу и заботу об имеющихся постояльцах, но больше никого не принимает.

Информацию о прекращении приема птиц и других диких животных центр “Сирин” разместил в своей группе в соцсети “ВКонтакте”. Сотрудники сообщили, что на данный момент полностью прекращают приём животных. Фонд продолжит работу и заботу об имеющихся постояльцах.

“Мы конечно же будем держать вас в курсе. Но в виду изменившихся обстоятельств, работать с государственной собственностью мы более не можем”, — написали в группе сотрудники центра.

Также там пояснили, что центр не закрыли, однако так как сотрудники несут материальное “бремя за животных, а ещё и вынуждены оплачивать анализы в госветстанции за государственное имущество со своих средств”, то прост некоторой поддержки.

Однако в городские власти не оказались заинтересованы в деятельности центра.

“За годы работы нет никаких подвижек”, — пишут в группе.

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