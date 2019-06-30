Петербургские гонщики выиграли ралли Польши

Ралли Польши в ранге четвертого этапа чемпионата Европы выиграл экипаж из Петербурга в составе Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова. Соревнования проходили в Мазурском воеводстве, в окрестностях города Миколайки 29 – 30 июня.

Петербургский экипаж, выступающего в этом сезоне на автомобиле Citroen C3 R5 французской команды Sainteloc Junior Racing, продолжает борьбу за очки в сезоне. После трех прошедших этапах в Португалии, Испании и Латвии гонщики располагаются на третьем месте в промежуточной классификации личных зачетов среди пилотов и штурманов.

«Мы выиграли оба дня ралли, хоть и собрали небольшое «лукошко» технических неприятностей. Но мы победили, да еще и с запасом в одну минуту, за что я очень благодарен как команде и нашим спонсорам», — отметил Алексей Лукьянюк.

Следующее ралли пройдет в Италии 19-21 июля и это будет асфальтовый этап с церемонией старта в центре Рима.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что этап «Формулы-E» может пройти на улицах Петербурга.