ИКМО Екатерингофское экстренно закрыто из-за угрозы теракта

Фото: скриншот
Фото: скриншот

В воскресенье, 30 июня, ИКМО Екатерингофское на Нарвском проспекте в Петербурге было экстренно закрыто из-за угрозы террористического акта. Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, сотрудники полиции потребовали, чтобы работники СМИ, активисты и кандидаты в муниципальные депутаты покинули территорию ИКМО, закрыв проход к помещению лентой.

На кадрах видео, опубликованных изданием Mr-7.ru, на вопросы журналистов, что произошло и чем вызваны такие действия, сотрудник МВД ответил: «Уважаемые господа, повторяю еще раз, если кто-то не слышал. Поступила информация о готовности террористического акта. Попрошу удалиться».

Сейчас территорию осматривают на предмет взрывных устройств. О эвакуации жильцов из дома, в котором расположено ИКМО Екатерингофское, информации не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что кандидатов в депутаты МО отпустили из полиции с протоколами.

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