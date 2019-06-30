Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов»

Он считает, что многие из них ведут себя токсично.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Автор цикла «Песнь Льда и Пламени» заявил, что сериал слишком жестко критикуется поклонниками в сети. Джорджу Мартину не нравится, что фанатские сообщества часто ведут себя враждебно. Участников споров он назвал «токсичными», а конфликты считает «безумием».

Напоминаем, что последний сезон «Игры престолов» не очень понравился зрителям – многие из них даже подписали петицию с требованием переснять концовку эпопеи. Так, Артем Дзюба тоже остался недоволен недавно вышедшими последними сериями.

В это время канал НВО работает над спин-оффом истории.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что раскрыта рабочее название приквела сериала «Игра престолов». По предварительной информации, рабочим названием приквела станет Bloodmoon, которое дословно можно перевести как «Кровавая луна». Работу над ним уже начали.