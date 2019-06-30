На КИМа мошенник обманом заполучил у пенсионерки крупную сумму денег

Пожилая женщина лишилась 670 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Подробности инцидента Gazeta.SPb сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что о пропаже денег рассказала 84-летняя женщина, проживающая на проспекте Кораблестроителей. Она заявила, что неизвестный забрал у нее почти 700 тысяч рублей. В сообщении сказано, что во всем виноваты кавказцы, которые передвигались на «Форде». Сколько именно было злоумышленников и как им удалось заполучить деньги – непонятно.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов уже разыскивают.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пенсионерка отдала “соцработнику” реальные деньги за пачку купюр “Банка приколов”. Он, введя в заблуждение женщину, потребовал передать ему денежные средства в размере 150 тысяч рублей в качестве компенсации. Женщина нашла только 140 тысяч рублей, их и отдала.