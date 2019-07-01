ЦИК пригрозил судом за нарушения в ИКМО Петербурга

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев считает, что большинство обнаруженных в ИКМО Санкт-Петербурга нарушений — это умышленные действия.

Николай Булаев заявил, что если ЦИК Российской Федерации обнаружит ещё какие-либо правонарушения в деятельности муниципальных избирательных комиссий, то имеет право обратиться в суд, передает РИА Новости.

Кроме того, он подчеркнул, что ЦИК разделяет позицию Городской избирательной комиссии и поддерживает её обращение к сотрудникам правоохранительных органов.

По словам Булаева, ЦИК обязан продолжать настаивать на детальном рассмотрении всех фактов нарушений, которые были допущены избирательными комиссиями муниципальных образований.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ИКМО Екатерингофское было экстренно закрыто из-за угрозы теракта.