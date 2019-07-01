СК ведет проверку по факту гибели рабочего на трассе «Сортавала»

В понедельник, 1 июня, стало известно о гибели человека во время проведения дорожных ремонтных работ на 118 километре федеральной трассы «Сортавала».

Инцидент произошел в Приозерском районе Ленинградской области в ходе проведения ремонтных работ.

По факту произошедшего следственные органы Следственного Комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводят доследственную проверку. Также следователи из территориального отдела СКР оперативно прибыли на место гибели рабочего и на данный момент проводят осмотр, сообщили Gazeta.SPb в СУ СК России по Ленинградской области.

Известно, что рабочего переехал каток, когда сдавал назад. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что драка с девятиклассником закончилась для петербуржца разрывом селезенки.