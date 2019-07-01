Рекламы в Wi-Fi метрополитена станет меньше

Около 15% пользователей выбирают
Около 15% пользователей выбирают "пятиминутки". Фото: pixabay.com

Пользователи могут выбрать “пятиминутную” сессию вместо долгого подключения.

В метро Петербурга заработали пятиминутные интернет-сессии для пассажиров — при таком виде подключении клиентам показывают в 2 раза меньше рекламы, сообщили в “МаксимаТелеком” — операторе, который обеспечивает Интернет в метрополитене.

Желающий подключиться к бесплатной Интернет-сети Петербурга может выбрать между обычным “долгим” подключением и быстрым. В первом случае клиент должен посмотреть по два ролика и баннера и поучаствовать в опросе (или пропустить его). Во втором пользователя ждет только один ролик и один баннер.

По подсчетом оператора, около 15% пользователей Интернета выбирают “пятиминутный” доступ. Пассажиропоток метрополитена Петербурга составляет около 750 млн человек в год.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов посетил “Академическую” после ее открытия.

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